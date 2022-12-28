شكرا لقرائتكم النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليوني ريال لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

إجراءات التحقيق

وأضافت النيابة، في بيان لها اليوم: “أن إجراءات التحقيق كشفت قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة”.