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الصحة توضح أفضل وأسهل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أفضل طريقة لتقليل الرغبة في تناول السكريات للحفاظ على الصحة بصفة عامة.

أهمية ممارسة

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها” عش بصحة”: إن ممارسة المشي لمدة 15 دقيقة يومياً تساعد على تقليل مستوى التوتر والرغبة في تناول السكريات

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أهمية ممارسة المشي

وأضافت الوزارة، إذا كنت متوتراً؟ أو ودك تأكل سكريات؟.. امش مدة 15 دقيقة، المشي يساعد على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات”.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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