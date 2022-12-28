شكرا لقرائتكم خبر وجهة "مسار": نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية شارفت على النهاية بــ92% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في أحدث تقاريرها الخاصة بمستجدات أعمال التطوير في وجهة "مسار" للربع الرابع من 2022، فأعمال أنفاق المترو والجسور وصلت إلى 100%، مع تجاوز إنجاز ممرات المشاة بـ58%، في حين أنه تم إنجاز أكثر من 98% من تقاطعات الطرق، أما إنجاز مواقف السيارات بلغ 93%، مع اكتمال إنجاز 91% من أعمال أنفاق الخدمات التي تخدم البنية التحتية للمشروع، كما تجاوزت أعمال محطات المترو مراحلها النهائية بنسبة فاقت 99%.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق بأن وصول نسب الإنجاز في البنية التحتية لوجهة "مسار"، يُعد إنجازًا مهمًا في طريق تجسيد وبناء مَعْلم يسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها، كما يعكس أثر الاستثمار في مفهوم صناعة الوجهات، حيث وقعنا العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات التي تخدم الوجهة، وبدأنا الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
يذكر أن وجهة "مسار" ستشكل عند انتهائها وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، ومعلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.
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