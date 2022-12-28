وسط جدة للتطوير تنضم لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

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واعتمدت عضوية شركة وسط جدة للتطوير في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في دورته الـ 117 في مدينة مراكش بالمغرب، الذي شارك فيه ما يناهز الـ 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحية من بينهم وزراء ومُكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة في قطاع السياحة وإدارة الوجهات السياحية ومستثمرين متخصصين ووسائل إعلام دولية.وستتمكن شركة وسط جدة للتطوير بعد الانضمام لمنظمة السياحة العالمية من العمل مع ما يزيد عن 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية وجهة ومنظمة غير حكومية، كما ستوفر العضوية منصة لإقامة الحوارات وتبادل المعلومات واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السياحة في جدة والإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويُمثل انضمام شركة وسط جدة للتطوير إلى منظمة السياحة العالمية خطوة أخرى في سبيل تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الارتقاء بنمط الحياة لسكان وزوار جدة وبناء وجهة محلية ودولية متكاملة تحافظ وتُجسد هوية المدينة الثقافية والتاريخية وتُمكن المجتمع المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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