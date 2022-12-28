شكرا لقرائتكم خبر التدريب التقني تطلق عددا من المبادرات والجوائز والمكافأة التشجيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الجودة في منشآتها التدريبية وفق معايير دقيقة للمناهج وأدوات التقييم والتشارك مع قطاع الاعمال و حوكمة الاعمال والشؤون الإدارية والتطوير المهني وكافة مخرجات التدريب حيث تتجاوز المعايير (37 معياراً لرصد منهجية جودة التدريب ، والتي نتج عنها انجاز عدد من المشاريع التقنية وتحديث عدد من الأدلة الإجرائية، وأتمتة 126 دليل اجرائي ونماذج تدعم الاعتماد المؤسسي، كما أنهت الإدارة العامة لجودة التدريب " المرحلة الأولى من اطلاق منصة قياس جودة المهارات العملية والتي تهدف الى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الالكتروني والتي من خلالها يتم ربط المهارات العملية بالأهداف التفصيلية لكل مقرر تدريبي.

من جهة أخرى بلغ إجمالي أعداد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ (20,600 ) خريج ، وبلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ ( 103،456) ألف، حيث حققت الكلية التقنية بجدة الأعلى في القبول من كليات البنين ، في حين حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض الأعلى في القبول من كليات البنات وفيما يخص المعاهد الصناعية فقد حقق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.

الجدير ذكره أن المؤسسة وبدعم ومتابعة من المحافظ اطلقت عدد من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف الى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي، حيث أطلقت مبادرة "أنت تستاهل" وهي أحدى مبادرات الإدارة العامة لشؤون المتدربين والتي تعتبر مؤشر رئيسي لمستوى العملية التدريبية ونجاحها وتقدمها وفق المعايير المحددة لها، حيث يحفز كل متدرب للنجاح والتفوق في التدريب والحصول على أعلى الدرجات في المقررات التدريبية، حيث تحقق المبادرة ، مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتحفيز المتدربين نحو التفوق ورفع معدلهم باستمرار، وتعزيز الجوانب التربوية الإيجابية لديهم، وذلك من خلال طرح عدة مكافآت وجوائز وهي ، مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي " للخريجين " ، مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي " للفصلية ". وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي.