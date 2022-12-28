شكرا لقرائتكم خبر التدريب التقني تطلق عددا من المبادرات والجوائز والمكافأة التشجيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة أخرى بلغ إجمالي أعداد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ (20,600 ) خريج ، وبلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ ( 103،456) ألف، حيث حققت الكلية التقنية بجدة الأعلى في القبول من كليات البنين ، في حين حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض الأعلى في القبول من كليات البنات وفيما يخص المعاهد الصناعية فقد حقق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.الجدير ذكره أن المؤسسة وبدعم ومتابعة من المحافظ اطلقت عدد من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف الى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي، حيث أطلقت مبادرة "أنت تستاهل" وهي أحدى مبادرات الإدارة العامة لشؤون المتدربين والتي تعتبر مؤشر رئيسي لمستوى العملية التدريبية ونجاحها وتقدمها وفق المعايير المحددة لها، حيث يحفز كل متدرب للنجاح والتفوق في التدريب والحصول على أعلى الدرجات في المقررات التدريبية، حيث تحقق المبادرة ، مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتحفيز المتدربين نحو التفوق ورفع معدلهم باستمرار، وتعزيز الجوانب التربوية الإيجابية لديهم، وذلك من خلال طرح عدة مكافآت وجوائز وهي ، مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي " للخريجين " ، مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي " للفصلية ". وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي.
كانت هذه تفاصيل خبر التدريب التقني تطلق عددا من المبادرات والجوائز والمكافأة التشجيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.