السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تستعرض منجزاتها في الاعتماد الأكاديمي وتكرّم الفائزين بجوائزها للتميز



أبها 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

استعرضت جامعة الملك خالد مؤخراً، منجزاتها في الاعتماد الأكاديمي، خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز من الأفراد والجهات في دورتها الثامنة 1443، وذلك بتنظيم وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير الأكاديمي والجودة، في مسرح مركز الاحتفالات بالمدينة الجامعية بالقرعاء، خلال رعاية معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

ورحب معالي رئيس الجامعة بحضور الحفل من وكلاء الجامعة وعمدائها ومنسوبيها وذوي الطلاب والطالبات في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قدم خلالها شكره وتقديره لكل من أسهم في التميز من طلاب ومنسوبي الجامعة وجهاتها، مهنئًا البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد، والفائزين بجوائز الجامعة للتميز، مؤكدًا على أهمية مواءمة مجالات ومبادرات جائزة التميز في الأعوام القادمة مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية للجامعة في ظل التطوير المستمر الذي تحظى به الجامعة.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني، أنه بلغ عدد البرامج المدرجة في مشروع الاعتماد 69 برنامجًا تُمثِل نسبة 80% من برامج الجامعة المؤهَلة للاعتماد، منها 43 برنامجًا معتمدًا محليًّا ودوليًّا، و26 برنامجًا استكملت متطلبات التأهل وفي انتظار زيارات الاعتماد.

وأكد الشهراني، أن الجامعة تسعى إلى استدامة عمليات الاعتماد؛ حيث عملت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على تأهيل 28 ممارس جودة أكاديميًا من منسوبي الجامعة، و18 ممارسًا حصلوا على شهادة مراجع الجودة الأكاديمي؛ ليكونوا خبراء لجميع برامج الجامعة الساعية إلى الاعتماد البرامجي وعونًا لها، مشيرًا إلى عمل عمادة التطوير الأكاديمي والجودة على استكمال اعتماد جميع برامج الجامعة المؤهلة من خلال تأهيل 18 برنامجًا لتصل نسبة برامج الجامعة المعتمدة إلى 100% بنهاية 2023.

بدوره أوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني، أنه تم في الدورة الثامنة لجائزة التميز تكريم 5 جهات و49 فائزًا وفائزة من الأفراد، مهنئًا الفائزين والفائزات ومثمنًا جهودهم وتفانيهم في الرقي بجامعتهم ومخرجاتها.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا تناول أبرز معايير الجودة وآليات تقييمها، وكذلك لمحة عن البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وجهات الاعتماد والممارسات المتميزة التي قدمتها عدد من الجهات، كما تم خلال الاحتفال تكريم المميزين في مجالات الجائزة والتي شملت التميز في مجال التعليم فرع عضو هيئة التدريس والطلاب، ومجال البحث العلمي في مساري التخصصات العلمية والنظرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب أيضًا، إضافةً إلى التميز في مجال خدمة المجتمع فرع الأفراد، وفرع المسؤولية المجتمعية للكليات والأقسام والإدارات، والتميز في مجال التعلم الإلكتروني للأفراد والجهات، والتميز في مجال الابتكار للمنسوبين والطلاب، والجهة المميزة، والموظف المميز.

// انتهى //

13:51ت م

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