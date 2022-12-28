السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية اليوم، ومثل الجامعة في مراسم التوقيع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، ومثل المركز الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك بصفته الرئيس التنفيذي للمركز.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير والاستشارات والجودة، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويشمل التعاون مجالات: تعزيز وتطوير سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين في البحث العلمي والتدريب والاستشارات، والمشاركة في تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية وغيرها من الفعاليات المشتركة المقامة لدى الطرفين، ودعوة كل طرف للآخر للفعاليات التي يقوم بتنظيمها وتعريف كل طرف بالآخر في كل ما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة، وتبادل المعلومات والخبرات ومصادر المعرفة والتعليم والتعلم الإلكتروني والمواد العلمية الرقمية في المجالات المشتركة العلمية والأكاديمية والفنية ووفق آلية تخدم مصالحهما، بالإضافة إلى مشاركة البرامج وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتميز المؤسسي وتحسين أداء الإدارات والمبادرات التطويرية.

// انتهى //

13:37ت م

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