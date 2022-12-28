السعودية اليوم/ سمو أمير الشرقية يسلم الشهادات لخريجات برنامج التصوير الفوتوغرافي



الدمام 04 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، شهادات التخرج لعدد من خريجات برنامج التصوير الفوتوغرافي والرقمي ومعالجة الصور للفتيات، الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ضمن برامج مركز الأعمال وخدمة المجتمع، واستمر لمدة 3 أشهر، بما يعادل 240 ساعة تدريبية بواقع خمسة أيام في الأسبوع بالتعاون مع جمعية تنمية وتأهيل الفتيات (أفق).

وأكد سموه، أن القيادة الحكيمة "حفظها الله " تقدم دعماً سخياً لقطاع التدريب التقني والمهني للقيام بدوره في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن في تخصصات مطلوبة يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد، لسموه تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للفصل التدريبي الأول من العام الجاري 1444هـ، حيث تضمن التقرير أبرز إنجازات الإدارة والمنشآت التدريبية التابعة لها من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية في الشرقية والبالغ عددها 16 منشأة في الدمام والأحساء وحفر الباطن والخبر والقطيف والجبيل، يتدرب فيها 27 ألف متدرب ومتدربة يشرف على تدريبهم 1541 مدرباً ومدربة، كما وصل عدد منشآت التدريب الأهلي إلى 188 معهداً تدريبياً التحق فيها ما يقارب 80 ألفاً من البنين والبنات.

كما تضمن التقرير عقد 15 لقاء لمديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، و 14 برنامجاً لتهيئة الخريج لسوق العمل، وبرامج التدريب المجتمعي التي نفذتها الإدارة، حيث تم تقديم 11 دورة تدريبية استفاد منها 90 فتاة من المستفيدات من عدد من الجمعيات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بدورها، أوضحت مديرة جمعية تنمية وتأهيل الفتيات "أفق" مي آل حسين، أن الجمعية متخصصة بتأهيل الفتيات من سن 15 إلى 35 عاماً وتعد الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، مقدمة شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه للجمعية وبرامجها.

وفي ختام اللقاء، قدم العبدالواحد باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بالمنطقة، الشكر لسمو أمير الشرقية على دعمه المستمر لبرامج ومبادرات التدريب التقني.

// انتهى//

13:33ت م

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