

القدس المحتلة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الجاري نحو 13 ألف شجرة في الضفة الغربية ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني.

وقال معهد البحوث التطبيقية الفلسطينية "أريج" في تقرير له إن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 13 ألف شجرة العام الجاري معظمها من أشجار الزيتون المثمرة في نابلس وجنين والخليل وسلفيت وبيت لحم، لافتاً النظر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي صادق كذلك على 158 مخططاً استيطانياً لتوسيع 78 مستوطنة جاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكّد المعهد الفلسطيني أن عام 2022 شهد تكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين، وتم توثيق 1525 اعتداء في الضفة الغربية، والتي تنوعت ما بين اعتداء جسدي ولفظي، واعتداءات على أملاك الفلسطينيين.

// انتهى //

13:28ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقتلع نحو 13 ألف شجرة في الضفة الغربية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.