

القاهرة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم فتح ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد الهيئة في بيان لها أن الميناء عاد للعمل بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية التي استمرت لمدة يومين، وينتظر الميناء وصول عدد من السفن لنقل الصادرات المصرية.

// انتهى //

13:27ت م

0079





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعادة فتح ميناء العريش أمام الملاحة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.