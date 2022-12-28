السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تطلق خدمات المتجر البلدي لعملائها



الباحة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

أطلقت أمانة منطقة الباحة خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق "بلدي"، الذي يقدم مجموعة من الخدمات البلدية التي تسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات بين ساكني المدن ومزودي الخدمات المعتمدين من المكاتب الهندسية والجهات ذات العلاقة بالسكان.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن المتجر يتيح إمكانية استعراض بيانات التواصل لمزودي خدمات المدن وأسعار الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إمكانية تقييمهم، مفيداً أن الخدمات المقدمة تشمل خدمات القطاع التجاري والسكني الاجتماعي والقطاع الإنشائي، واعتماد المخططات وخدمات الرخص الإنشائية والرخص التجارية.

وبين أن هناك العديد من المفاهيم التي يعمل عليها المتجر البلدي منها تسريع الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل مفهوم الشركاء المعتمدين، وتفعيل الخدمات الاستشارية البلدية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات التميز في الأعمال، وتفعيل الزيارات الميدانية والتقييم الفني والفوري، مشيراً إلى أن المتجر يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في "بلدي"، وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء، لضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.

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13:20ت م

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