السعودية اليوم / "التدريب التقني": قبول أكثر من 52 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الثاني الحالي



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول (52227) متدرباً ومتدربة للفصل الثاني من العام الحالي، في مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس واللغة الإنجليزية بالكليات والمعاهد التابعة لها.

وأكّد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي زيادة أعداد المقبولين في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي المقبولين خلال الفصل الأول الماضي (51229) متدرباً ومتدربة، في حين بلغ عدد الخريجين بالفصل ذاته (20600) خريج وخريجة.

وأضاف أن المؤسسة تنفذ عدة برامج لتحفيز المتدربين والمتدربات وإثراء رحلتهم التعليمية كونهم أساس العملية التدريبية، حيث أطلقت عدة مبادرات لتشجيعهم نحو التفوق والتميز، من أبرزها: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي الفصلية التي تصل إلى (1000) ريال لكل متفوق، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للخريجين التي تصل إلى (2000) ريال لكل خريج متفوق ، وجائزة معالي المحافظ للمتدرب المثالي التي تعد جائزة تنافسية تمنح الحاصلين عليها فرصة إكمال مرحلة البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية.

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13:19ت م

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