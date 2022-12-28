

الباحة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

اطلع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط على سير العمل في مشروع إنشاء مبنى البلدية الفرعية بمحافظة بلجرشي، التي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95% ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، موجهاً خلال زيارته للمحافظة أمس بسرعة استكمال أعمال الموقع العام تمهيداً لافتتاح الفرع لتقديم الخدمات البلدية للقرى والأهالي في جنوب المحافظة.

كما قام الدكتور السواط بزيارة لسوق السبت‬ بلجرشي‬ ووجه بإعادة تأهيل السوق من خلال توسعة المداخل وتجديد الأرضيات والممرات والأرصفة وتوفير عناصر السلامة وإزالة التشوه البصري‬ وتحسين المشهد الحضري للمحلات وواجهات المباني بالسوق وفق هوية المحافظة.

وتخلل الزيارة اجتماعًا مع رئيس بلدية بلجرشي ومديري الإدارات والأقسام، واطلع على سير العمل، وناقش احتياجات التنمية البلدية بالمحافظة وقراها، كما التقى بعدد من المواطنين, واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

// انتهى //

13:17ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يتفقد مشروع مبنى بلدية بلجرشي ويوجه بتطوير سوق السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.