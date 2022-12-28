شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتقال كانتي إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التقارير الصحفية التي تدل على اقتراب إنضمام النجم الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط فريق تشيلسي الانجليزي إلى صفوف فريق النصر السعودي.

النصر السعودي يقترب من ضم كانتي

وكشفت تقارير صحفية عن موعد إنضمام كانتي إلى صفوف النصر السعودي، وذلك لتدعيم خط وسط العالمي خلال فترة الانتقالات القادمة، بعدما فشلت مفاوضات تشيلسي لتجديد عقده بسبب خلاف على الراتب السنوي الذي يتقاضاه.

وأكدت التقارير الصحفية على أن كانتي من المقرر له مغادرة تشيلسي بعد نهاية الموسم الحالي في صيف 2023، كلاعب حر، وربطت وسائل إعلام إنجليزية موافقة كانتي على اللعب في الدوري السعودي، بالانتقال لصفوف النصر في الميركاتو الشتوي.

وكان قد تلقى كانتي عدة عروض من أندية أوروبية في مقدمتها برشلونة الإسباني، وانتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى النصر السعودي.