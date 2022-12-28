- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تعلن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مساعد تعليمي
- أخصائي عقود.
- مدير إدارة الأمن و السلامة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
- وظائف أخرى متعددة …
طريقة التقديم :
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
قد يهمّك أيضاً
رابط التقديم – (اضغط هنا).