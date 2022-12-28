شكرا لقرائتكم حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة التجارة، أبرز الحقوق والواجبات التي ينبغي على متابعات الخليج 365 معرفتها عند شراء سيارة جديدة، ومن بينها الحصول على فاتورة الشراء.

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إنفوجراف يوضح أبرز الحقوق والواجبات وأرفقته بدليل للإطلاع عليه عند شراء السيارة.

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الحقوق:

ـ الحصول على فاتورة الشراء.

– توفير كتيب الضمان والتعليمات الفنية بلغة عربية.

ـ إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

الواجبات:

ـ قراءة وثيقة استلام السيارة والتأكد من مضمونها قبل التوقيع عليها.

دليل حقوق وواجبات المستهلك

يهدف إلى توعية المستهلك بإسلوب مبسطلما ورد في أنظمة وأحكام حماية المستهلك في المملكة التي تنظم التعاملات بين المُستهلك والتاجر وتكفل حقوقهم في ممارساتهم التجارية.