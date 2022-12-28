شكرا لقرائتكم غرفة حفر الباطن تعلن طرح 100 فرصة وظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة حفر الباطن وبالتعاون مع شركة ناصر الهاجري عن طرح 100 فرصة وظيفية بمشروع شركة الهاجري في تناجيب، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– عامل إنشاءات.

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تفاصيل العمل:

– الراتب الأساسي (3,000 ريال).

– السكن (بالقرب من موقع العمل).

– بدل السكن (1,000 ريال).

– بدل النقل (500 ريال).

– الوجبات (فطور – غداء – عشاء).

– يتم توفير تأمين طبي للموظف والعائلة والوالدين.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 2022/12/28م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا