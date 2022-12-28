شكرا لقرائتكم مستشار قانوني: الفزعة ومساعدة المعارف من أسباب جرائم الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المستشار القانوني الدكتور عبد العزيز الشبرمي، إن الفزعة ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد.

ضعف الوازع الديني

وأضاف الشبرمي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: أن أول أسباب تورط الموظف العام في قضايا الفساد هو ضعف الوازع الديني”.

الشريعة تجرم الرشوة

وتابع أن الشريعة الإسلامية تجرم الرشوة، موضحا أن من أسباب جرائم الفساد الجهل بخطورة جريمة الفساد، والرغبة في الثراء السريع.

وتابع الشبرمي “أن من أسباب انتشار جرائم الفساد هو الجهل بالأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مثل استغلال النفوذ والوسائط واستغلال العلاقات ومساعدة الأقارب على حساب الآخرين، واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية”.