شكرا لقرائتكم الإحصاء: ارتفاع إيرادات ‎المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.26 مليار ريال خلال عام 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 25 % مقارنة بعام 2020.

النفقات التشغيلية

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن النفقات التشغيلية بلغت 659.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 33 %، فيما بلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 155.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 19 %، وذلك مقارنة بعام 2020.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط بنسبة 16 % وبقيمة بلغت 562.6 مليار ريال في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة هذه الإيرادات بالنسبة للمنشآت ذات الحجم الصغير بنسبة 35 % وبقيمة 337.4 مليار ريال.

الصناعة التحويلية

وأرجعت سبب ارتفاع هذه الإيرادات بالنسبة للمنشآت المتوسطة إلى إيرادات أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، بجانب نمو أنشطة الفنون والترفيه، وأنشطة الإقامة والطعام بشكل ملحوظ متعافية من تأثيرات جائحة كورونا حيث ارتفعت بنسبة 132 % و45 % على الترتيب.

وبررت ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة بتأثرها بشكل كبير بإيرادات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، وأنشطة الصناعة التحويلية والتي سجلت أعلى قيمة للإيرادات مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ولفتت إلى أن النفقات التشغيلية ارتفعت في المنشآت متوسطة الحجم بنسبة 28 % مقارنة بعام 2020، وبقيمة بلغت 275.1 مليار، في حين بلغت قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم 178.4 مليار ريال في عام 2021.

ونوهت بأن إجمالي الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر بلغ 365.4 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 31 % مقارنة بعام 2020، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، كما ارتفعت النفقات التشغيلية بها بنسبة 30% وبقيمة 205.8 مليار ريال مقارنة بعام 2020.