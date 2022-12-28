شكرا لقرائتكم الإطاحة بمواطن بتهمة السطو على محل تجاري ومحطة وقود بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن بتهمة السطو على محل تجاري.

سطو على محل تجاري

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط متابعات الخليج 365 لسطوه على محل تجاري ، ومحطة وقود.

قد يهمّك أيضاً

الإحالة للنيابة العامة

وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.