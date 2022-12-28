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الإطاحة بمواطن بتهمة السطو على محل تجاري ومحطة وقود بتبوك

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الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن بتهمة السطو على محل تجاري.

سطو على محل تجاري

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط متابعات الخليج 365 لسطوه على محل تجاري ، ومحطة وقود.

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الإحالة للنيابة العامة

وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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