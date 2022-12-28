السعودية اليوم / بريطانيا توقف نشر بيانات فيروس كورونا يناير المقبل



لندن 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

أفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، بأن بيانات مستجدات فيروس

وأوضح كبير علماء البيانات الدكتور نيك واتكينز، أن ذلك يرجع إلى تعايش المملكة المتحدة مع فيروس كورونا، بسبب اللقاحات والعلاجات.

وأكدت الوكالة أن مستجدات فيروس كورونا ستستمر في المراقبة لكن بطرق أخرى.

// انتهى //

12:32ت م

0058



لندن 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، بأن بيانات مستجدات فيروس كورونا ستتوقف عن النشر يناير المقبل، وأن نشرها لم يعد ضروريًا.وأوضح كبير علماء البيانات الدكتور نيك واتكينز، أن ذلك يرجع إلى تعايش المملكة المتحدة مع فيروس كورونا، بسبب اللقاحات والعلاجات.وأكدت الوكالة أن مستجدات فيروس كورونا ستستمر في المراقبة لكن بطرق أخرى.// انتهى //12:32ت م0058

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