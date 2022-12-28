السعودية اليوم / صحة الشرقية تنفّذ 2891 جولة رقابية على المستشفيات والمجمعات الطبية



الدمام 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

نفذت صحة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للالتزام 2891 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية ومستشفيات القطاع الخاص، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام 2022م، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة.

وشملت الجولات 529 مستشفى حكوميًا، و328 مركزًا صحيًا، و664 مستشفى خاصًا، و1370 زيارة للمجمعات الطبية.

وأكدت صحة الشرقية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية لما لها من دور هام في المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

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12:21ت م

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