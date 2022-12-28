السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع أكثر من 32 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم



جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من (32,608) أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم ، خلال شهر نوفمبر الماضي ، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة بأمانة جدة المهندس سعيد الغامدي, أنَّ أمانة محافظة جدة قامت بتكثيف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة جدة، حيث تم معالجة (7,658) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة (3,089) حاوية نفايات، وإزالة (322) من الحواجز الخرسانية المخالفة، وإزالة (16,861) من اللوحات الإعلانية المخالفة.

وأكدت أنَّ جهودها تأتي انطلاقاً من حرص أمانة جدة على تطبيق معايير النظافة وتحسين المشهد الحضري، ومواصلة إزالة التشوهات البصرية.

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12:20ت م

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