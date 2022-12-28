السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يناقش مطالب المواطنين ويعتمد عدداً من الإجراءات لتنفيذها



أبها 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عددًا من المواطنين والمقيمين وذلك بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالباتهم، وناقش الحلول العاجلة لها مع ممثلي الجهات المعنية.

واستعراض المجلس تقرير برنامج "تمارا "الذي وجه سموه بتنفيذه بسبب وفاة الطفلة "تمارا" إثر لدغة أفعى في تاريخ 29-2-1443هـ، حيث تم رصد ملاحظات على المركز الصحي الذي استقبل الحالة وتغريم الطبيب لسوء تقييمه للحالة وعدم توثيق الزمن والوقائع كذلك تم التوجيه بدعم جميع المراكز الصحية المناوبة بسيارات إسعاف مجهزة وأطباء ذوي الكفاءة الطبية.

ووجه سموه حينها باستحداث مركز أبحاث في المنطقة ووحدة متخصصة بالسموم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتنفيذ ورش عمل عن كيفية استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها وتوجيه أمانة المنطقة بردم فتحات الصرف الصحي القريبة من موقع الحادثة ومتابعة تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة بأبها.

ويهدف برنامج "تمارا" للتوعية البيئية في المنطقة الذي أعده مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية بجامعة الملك خالد إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الـبيئي لدى المجتمع في المنطقة والتميز فـي الريادة البيئية وتطوير منظومة التعاون بين الهيئات والـمؤسسات .

وفي جانب آخر وجه سمو الأمير تركي بن طلال باستكمال مشروع صيانة طريق عقبة ”شعار" الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير ، حيث تم تسليم رخصة محجر "كسارة" لموقع آخر للشركة المنفذة للصيانة بعد إيقاف عملها في موقعها السابق بـ"بني مالك" شمال أبها بعد ثبوت تضرر الأهالي .

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11:45ت م

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