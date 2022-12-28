السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتسلم تقريراً عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف في موسم حج 1443هـ



سكاكا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج 1443هـ، وذلك خلال استقبال سموّه، مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي.

واستعرض العنزي أمام سموه مشاركة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف خلال موسم حج 1443هـ ؛ لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

11:39ت م

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