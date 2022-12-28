السعودية اليوم / فرع البيئة بتبوك يقيم يوماً حقلياً لمزارعي المنطقة لمكافحة الآفات الزراعية



تبوك 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس, بالتعاون مع مركز وقاء بتبوك، يوماً حقلياً عملياً عن الممارسات الزراعية للمكافحة المتكاملة للآفات في المحاصيل الزراعية وذلك في أحد المزارع بتبوك، بحضور عدد من المزارعين بالمنطقة.

وتميز اليوم الحقلي الذي قدمه المهندس جابر الجهني بالتطرق إلى العديد من المحاور ومن أهمها الطرق السليمة في مكافحة الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل، والتخلص من بقايا المحصول السابق، بالإضافة إلى شرح عملي بكيفية عمل الأحواض وقلب التربة لكسر أطوار الآفات وعمل الأحواض الجافة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي بأن اليوم الحقلي هدف إلى شرح الطرق السليمة للزراعة ومكافحة الآفات الزراعية بأنواعها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي لجميع مزارعي المنطقة.

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11:38ت م

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