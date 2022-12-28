شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن تحديث حالة الطلب للمتقدمين على وظائف معيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك عن تحديث حالة الطلب للمتقدمين على وظائف (معيد) بنظام التعاقد والتي أعلنت بتاريخ 1444/04/19هـ، وتحديد موعد الاختبار العلمي.

معرفة حالة الطلب

وقالت جامعة تبوك، في بيان لها: “نأمل من جميع المتقدمين الدخول على الموقع الرسمي للجامعة، ومعرفة حالة الطلب، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه”.

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رابط الاستعلام

وأشارت جامعة تبوك، إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الرابط التالي بكل سهولة (اضغط هنا)