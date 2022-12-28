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شكرا لقرائتكم جامعة الأميرة نورة تعلن فتح التقديم لحملة الثانوية لبرامج الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح التقديم لحملة (الثانوية) لبرامج الدبلوم (منها برنامج عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.
البرامج المتاحة:
1- دبلوم الموارد البشرية.
2- دبلوم القانون.
3- دبلوم العلاقات العامة.
4- دبلوم التسويق (دراسة عن بعد).
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الشروط المطلوبة:
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
2- يخضع القبول للتفاضل بين النسب.
التفاصيل والرسوم:
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا