شكرا لقرائتكم مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفت مدرسة الليث بن سعد الابتدائية بالبكيرية، بعام القهوة السعودية وذلك من خلال إبراز الموروث السعودي عبر أنشطة قام بها الطلاب.

ونشرت إدارة تعليم البكيرية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، فيديو يبرز جمال الأغاني السعودية خلال احتفاء الطلاب والمعلمين بعام القهوة السعودية في مشهد جمالي وإنساني يظهر تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم والتأكيد على موروثاتهم، قام خلالها الطلاب بإعداد القهوة وتحضيرها.

عام القهوة السعودية

ترتبط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواءً من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، ومن منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني، جاءت تسمية عام 2022م بــ”عام القهوة السعودية”.