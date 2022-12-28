السعودية اليوم / أمانة الأحساء تنفذ جولات رقابية على المسالخ العشوائية في المحافظة



الأحساء 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

نفّذت أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, جولات رقابية استهدفت المسالخ العشوائية في المحافظة، نتج عنها ضبط عمالة مخالفة وإغلاق 3 مسالخ عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيق الجزاءات في حق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على كافة المنشآت والمواقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أهمية التقيد بالذبح في المسالخ المعتمدة التي تقدم خدمات وكوادر متخصصة ومؤهلة وبيئة صحية مهيأة، مع الابتعاد عن المخاطر المترتبة على الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة وما ينتج عنه من غياب للكشف البيطري على الذبائح وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع والجزارين المُتنقلين وما تسببه مُخلّفات الذبائح من إضرار بالبيئة.

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10:45ت م

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