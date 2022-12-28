السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في محافظة مأرب



مأرب 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع مساعدات إغاثية شملت الخيام والحقائب الإيوائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 258 فردًا من أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم.

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