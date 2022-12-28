السعودية اليوم / وفد من منظمة اليونيسيف يزور مجمع مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري



عمّان 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأردن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بهدف الاطلاع على المشاريع المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للقاطنين في المخيم.

وقام الوفد بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات وزيارة المعرض الدائم للاطلاع على أبرز الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين، مثمنين ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات للاجئين على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ مشاريعه وبرامجه، مؤكدًا أن هذه الأعمال المميزة تسهم في دعم العمل الإنساني حول العالم.

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09:32ت م

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