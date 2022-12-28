

عمّان 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التدريبي السادس عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بمشاركة متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، والنفسية والاجتماعية والتربوية.

وقدم الفريق التطوعي خلال البرنامج دورات تدريبية في مجالات العيادات الطبية وتدريب الكوادر الطبية، والتعليم، والدعم والتمكين الاقتصادي، والاستشارات النفسية والأسرية، والإسعاف والبحث والإنقاذ، استفاد منها 1.585 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

// انتهى //

09:32ت م

0024





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التدريبي السادس عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.