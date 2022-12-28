السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية بالمكلا



المكلا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والحروق والمسالك البولية بهيئة مستشفى ابن سينا المركزي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت ، المنفذ خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر 2022م.

وسيجري خلال الحملة تقديم خدمات الفحوصات والمعاينة وإجراء العمليات في تخصصات جراحة وتجميل الأطفال ، وجراحة المسالك البولية لأكثر من 100 حالة، بإشراف كادر من الاختصاصين المحليين ومن المملكة العربية

ونوّه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي بتدخلات المملكة ممثلة بالمركز وإقامته للعديد من المخيمات الطبية في مختلف التخصصات والتي تهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني كافة وأبناء حضرموت خاصة.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

// انتهى //

09:31ت م

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المكلا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والحروق والمسالك البولية بهيئة مستشفى ابن سينا المركزي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت ، المنفذ خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر 2022م.وسيجري خلال الحملة تقديم خدمات الفحوصات والمعاينة وإجراء العمليات في تخصصات جراحة وتجميل الأطفال ، وجراحة المسالك البولية لأكثر من 100 حالة، بإشراف كادر من الاختصاصين المحليين ومن المملكة العربية السعودية ونوّه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي بتدخلات المملكة ممثلة بالمركز وإقامته للعديد من المخيمات الطبية في مختلف التخصصات والتي تهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني كافة وأبناء حضرموت خاصة.ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //09:31ت م0023

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