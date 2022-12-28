

نواكشوط 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، المنفذ خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 20 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

// انتهى //

09:10ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية للبالغين في جمهورية موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.