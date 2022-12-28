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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف في 4 مدن

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شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف تقنية وصحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الظهران، جدة، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مبرمج حاسب آلي.
– مهندس شبكات.
– مبرمج نظم معلومات المختبر.
– أخصائي أمن معلومات.
– طبيب استشاري مسالك بولية.
– طبيب نائب طب أطفال.
– فني مراقب وبائيات.
– فني عمليات جراحية.
– فني تمريض.
– فني تمريض (سحب دم).
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

1- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
2- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
3- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
4- مستشفى القوات المسلحة بنجران.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– نظم المعلومات الإدارية.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– تخصصات صحية وطبية.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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