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شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف تقنية وصحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الظهران، جدة، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مبرمج حاسب آلي.
– مهندس شبكات.
– مبرمج نظم معلومات المختبر.
– أخصائي أمن معلومات.
– طبيب استشاري مسالك بولية.
– طبيب نائب طب أطفال.
– فني مراقب وبائيات.
– فني عمليات جراحية.
– فني تمريض.
– فني تمريض (سحب دم).
.. وأخرى.
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أماكن العمل:
1- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
2- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
3- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
4- مستشفى القوات المسلحة بنجران.
التخصصات المطلوبة:
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– نظم المعلومات الإدارية.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– تخصصات صحية وطبية.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا