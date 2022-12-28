شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف تقنية وصحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الظهران، جدة، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مبرمج حاسب آلي.

– مهندس شبكات.

– مبرمج نظم معلومات المختبر.

– أخصائي أمن معلومات.

– طبيب استشاري مسالك بولية.

– طبيب نائب طب أطفال.

– فني مراقب وبائيات.

– فني عمليات جراحية.

– فني تمريض.

– فني تمريض (سحب دم).

.. وأخرى. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: 1- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

2- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

3- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

4- مستشفى القوات المسلحة بنجران. التخصصات المطلوبة: – علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– نظم المعلومات الإدارية.

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– تخصصات صحية وطبية.

– أو ما يعادلها. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا