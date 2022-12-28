شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة. وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال: قد يهمّك أيضاً أسعار العملات اليورو: 3٫99857 مقابل الريال الواحد 0٫25010 الدولار: 3٫75881 مقابل الريال الواحد 0٫26604 درهم إماراتي: 1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717 ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60347 دينار أردني: 5٫29939 مقابل الريال الواحد 0٫18870 دينار كويتي: 12٫26591 مقابل الريال الواحد 0٫08152 دينار بحريني: 9٫96980 مقابل الريال الواحد 0٫49022 الريال القطري: 1٫03236 مقابل الريال الواحد 0٫96866 الدرهم المغربي: 0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78356 الجنيه المصري: 0٫15220 مقابل الريال الواحد 6٫57011