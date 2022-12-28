شكرا لقرائتكم اختلاق الطفل للقصص الوهمية أمر طبيعي حتى 12 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري النمو والسلوك، د. حسين الشمراني، أن حديث الطفل مع نفسه واختلاقه قصصًا وهمية، وتخيل وجود صديق يحاوره، يعد أمرًا طبيعيًّا حتى سن 12 سنة.

مراحل التطور

وأشار الشمراني، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن مرحلة اللعب والصديق التخيلي تعد إحدى مراحل التطور التي يفضل أن يصل إليها الطفل .

ولفت الشمراني، إلى أن وجود مثل هذه السلوكيات في مرحلة متقدمة عن ذلك السن، يعد سلوكًا غير طبيعي يتطلب حينها تدخل الاستشاري.