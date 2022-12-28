شكرا لقرائتكم الفايننشال: إصلاحات ولي العهد تحظى بدعم كبير من الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشارت صحيفة فايننشال تايمز، إلى أن المملكة تجري إصلاحات واسعة تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في خطوات متسارعة تحظى بدعم كبير من شباب المملكة.

إصلاحات واسعة

وأفادت الصحيفة أن عام 2022 شهد تغييرات واسعة بالمملكة، انطلاقًا من رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد، فيما يأتي عام 2022 الذي أطلق فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلسلة مهمة من الإصلاحات. وتشمل هذه الإصلاحات تجديد وتنويع مصادر الاقتصاد لجعله أقل اعتمادًا على النفط وأكثر انفتاحًا على مصادر أخرى كالسياحة.

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وأضافت: تحاول المملكة جذب المواهب الشابة والشركات الغربية في مواجهة المنافسة العالمية والإقليمية المتزايدة، بالإضافة إلى توفير أسلوب حياة أكثر عصرية.

دعم الشباب والمرأة

وأشادت الصحيفة بعناصر تمكين المرأة السعودية وإلحاقها بالكثير من المجالات ومشاركتها بالعديد من الأنشطة مما مكنها من تحقيق إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي، فيما رحب السعوديون بتلك الخطوات وحظيت بشعبية وتأييد كبيرين. وحصل ولي العهد محمد بن سلمان على دعم واسع من الشباب السعودي.

ودائمًا تكون كلمات دعم الشباب وتحفيزهم حاضرة في معظم خطابات ولي العهد، وهو ما ظهر جليًا أثناء إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

القوة الحقيقية

وأكد ولي العهد، عبر كلمته “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين”.

وفي عام 2016 ، أعلن سمو ولي العهد، الرؤية المستقبلية للسعودية 2030، وشدد الأمير محمد بن سلمان على اعتبار الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية والتي بحسبه لن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي، الذي عده أحد أبرز المزايا بالسعودية، وأضاف: شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية. ومنذ ذلك الحين، وضعت الرؤية 2030، الشباب عمادًا وخارطة طريق لتمكينهم، والخروج من عباءة النفط، والاستثمار، وتنويع المداخيل الاقتصادية.