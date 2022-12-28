شكرا لقرائتكم إخماد حريق في سكن للعاملين بالرياض دون إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، حريقًا شب في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل، وتم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية.

دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه لم تسجل إصابات جراء الحريق.

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ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء قيام فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق .