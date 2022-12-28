السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقى رؤساء مراكز ينبع النخل ويزور سوق السويق الشعبي



ينبع 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

قام محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس بجولة ميدانية على مراكز ينبع النخل يرافقه عدد من المسئولين شملت الجولة مركز ينبع النخل ومركز الجابرية التقى خلالها رؤساء المراكز والعاملين فيها والمشايخ والأعيان والوجهاء وعدد من المواطنين. واطلع على سير العمل واستمع إلى مطالب الأهالي من الخدمات والتقى رئيس بلدية ينبع النخل المهندس عبد الله بن مرشود الحربي .

واطلع خلال زيارته على مشاريع بلدية ينبع النخل القائمة والتي تحت التنفيذ واستمع إلى شرح مفصل من رئيس البلدية عن سير العمل الخدمي في المراكز والقرى التي تخدمها البلدية.

تلا ذلك زار سوق السويق الشعبي واطلع على ما يحتويه من محلات قديمة تحكي الماضي والتقي مرتادي السوق واستمع منهم لتاريخ هذا السوق. ووجه المحافظ بلدية ينبع النخل بالعمل على الاهتمام بمثل هذه المواقع التراثية من ناحية تزويدها بكافة الخدمات البلدية .

وفي ختام الجولة أكد محافظ ينبع الدعم والاهتمام الذي تجده المحافظة ومراكزها من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه .

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07:26ت م

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