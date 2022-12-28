السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 87,517 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 87,517 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد 69 وفاة جديدة بكورونا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 31,951 حالة.

// انتهى //

06:04ت م

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سيئول 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 87,517 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28,859,713 .وأضافت البلاد 69 وفاة جديدة بكورونا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 31,951 حالة.// انتهى //06:04ت م0010

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