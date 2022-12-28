السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف

، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.