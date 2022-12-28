السعودية اليوم / اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في المحميات الملكية بمنطقتي الرياض وحائل ‏



‏الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي المراكز الميدانية للقوات في محميات الملك خالد الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والملك عبدالعزيز الملكية والإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقتي الرياض وحائل، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

‏ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحميات تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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