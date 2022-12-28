شكرا لقرائتكم متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت صحيفة “متابعات الخليج 365” انطلاق مهرجان الرياض للألعاب، بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من فئات عمرية مختلفة، حيث يعتبر المهرجان أحد أكبر مهرجانات الألعاب في العالم، ضمن فعاليات الموسم العديدة، بـ40 علامة تجارية وأكثر من 30 منطقة ترفيهية.

قد يهمّك أيضاً سيول جارفة تفيض في وادي الفرع أشقاء سفيان بوفال: والدتنا بخير

تجارب متعة

ويمنح المهرجان، الذي يُعد أكبر موقع للفعاليات الترفيهية في العاصمة الرياض، ويستمر لمدة سبعة أيام حتى الأول من يناير 2023، الزوار تجارب عائلية ممتعة.

ويستقبل المهرجان الزوار بمجموعة من الفعاليات المميزة؛ حيث الفعاليات الترفيهية العديدة والمباشرة من المسرح الذي يشهد عروضًا جديدة لأول مرة، لأشهر العلامات التجارية والشخصيات المفضلة لدى الأطفال، مثل: مسرحيات ترانسفورمرز، وماي ليتل بوني، وبارني، وبلوي، وعائلة مشيع، وهابي كابي، وكريزي فروغ والسنافر، وسونيك، إلى جانب عرض باربي العلمي، ولونا، وأبو فله.

ويشارك في مهرجان الرياض للألعاب، أكثر من 30 ركنًا ترفيهيًّا، وأكثر من 40 علامة تجارية متخصصة في المجال، ويضم مناطق فرعية عدة، منها: منطقة “Downtown” التي تختص بعالم الفتيات والزائرات الصغيرات، ومنطقة “Adrenalne Valley” التي تحتضن ألعاب الفيديو والسيارات، ومنطقة “Country side” للأطفال لمرحلة ما قبل المدرسة.

كما تضم مناطق المهرجان أيضًا، منطقة “Hasbro Gaming”، التي تحتوي على ألعاب عائلية، ومنطقة “Barbie” التي تعرف الفتيات بمهنة المستقبل، ومنطقة “RTF3 Park” وتشتمل على ألعاب مميزة.

وعبر الأطفال الذين حضروا بصحبة أسرهم عن سعادتهم بحضور فعاليات المهرجان من مسرحيات وعروض وألعاب، وعن أمنياتهم بأن يكونوا مستقبلًا في مهن وأعمال تخدم الوطن ما بين العمل في الأمن والطيران والتعليم وأطباء ولاعبي كرة ومشهورين ومؤثرين.

ويفتح مهرجان الرياض للألعاب، أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً، خلال أيام الأسبوع.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.