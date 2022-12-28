3 سنوات لمستندات نقل وتخزين المستلزمات الطبية - #عاجل

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء، وضع 9 متطلبات للنقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية، تشترط فيها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالنقل والتخزين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

جاء ذلك في سياق المشروع الذي طرحته للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، والذي يهدف إلى تحديد وتوضيح متطلبات النقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية، ونصت الفقرة السادسة من المادة الحادية والأربعين من «نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/54» وتاريخ 1442/07/06 أنه «يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا، بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة».

متطلبات النقل والتخزين

* الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

* الترخيص لمستودع أو تخزين لدى الغير

* إذن تسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تخزينها

* الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن 3 سنوات

* الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالنقل أو التخزين

منطقة التخزين

* أن تكون منطقة التخزين مصممة أو مهيأة لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية.

* نظيفة وذات مساحات كافية تسمح بعملية التنظيف والفحص

* مجهزة بوسائل إلكترونية لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة

* قابلة للربط بأي أنظمة إلكترونية

* تثبيتها في أماكن وارتفاعات مختلفة

* معايرتها ومراقبتها بشكل دوري

* يجب إخطار الهيئة عند التعديل

* تتوفر فيها تهوية كافية

* توفير جميع مستلزمات الحماية الشخصية

* معدات نقل ومناولتها داخل منطقة التخزين

* الأسطح والرفوف مصنوعة من أو مغطاة بمادة غير مسامية

التتبع في منطقة التخزين

* أن تكون المنشأة قادرة على تتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة بالمستودع والمبيعة ومنتهية الصلاحية والتالفة

* متابعة تاريخ انتهاء صلاحية الأجهزة والمستلزمات الطبية في منطقة التخزين

النقل

* المركبة المستخدمة نظيفة وملائمة لغرض النقل.

* مصممة ومجهزة بطريقة تضمن حماية الأجهزة

* مجهزة بوسائل إلكترونية لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة

* قابلة للربط بأي أنظمة إلكترونية تراها الهيئة.

* أن تكون مفعلة منذ بداية النقل حتى الانتهاء من التوصيل