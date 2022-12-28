السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وارتفاعاً في الأمواج على وادي الفرع وبدر وينبع والرايس وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

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