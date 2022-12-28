السعودية اليوم / إنقاذ 81 مهاجراً قبالة السواحل التركية



إسطنبول 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أنقذ خفر السواحل التركي اليوم 81 مهاجراً في عرض البحر، كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان على متن قاربين مطاطيين عبر بحر إيجة.

وأوضح خفر السواحل أنه انتشل مجموعة تضم 49 شخصاً قبالة ساحل منطقة ديكلي، كما انتشل مجموعة أخرى تضم 32 شخصاً شمالاً قبالة ساحل منطقة إياشيك.

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23:59ت م

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