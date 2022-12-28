السعودية اليوم / أمطار على مركز الكتيب بتيماء



تبوك 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز الكتيب التابع لمحافظة تيماء شملت المركز وضواحيه .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:26ت م

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