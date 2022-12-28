السعودية اليوم / برنامج جودة الحياة يشارك في زراعة 5,000 شتلة في محافظة ثادق



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

شاركَ برنامج جودة الحياة وجمعية آفاق خضراء،البيئيةَ في زراعة 5,000 شتلة في منتزه أم الشقوق بمحافظة ثادق، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بنك الرياض لزراعة 4,000,000 شجرة في المملكة خلال 10 سنوات بالتعاون مع الجمعية ضمن مبادرة " غرس اليوم مستقبل بكرة".

ويهدف المشروع إلى خفض درجات الحرارة بما يزيد عن خمس درجات مئوية، ومواجهة التصحُّر، وتنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى الإسهام في مشاريع التشجير الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة

// انتهى //

21:42ت م

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الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسشاركَ برنامج جودة الحياة وجمعية آفاق خضراء،البيئيةَ في زراعة 5,000 شتلة في منتزه أم الشقوق بمحافظة ثادق، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بنك الرياض لزراعة 4,000,000 شجرة في المملكة خلال 10 سنوات بالتعاون مع الجمعية ضمن مبادرة " غرس اليوم مستقبل بكرة".ويهدف المشروع إلى خفض درجات الحرارة بما يزيد عن خمس درجات مئوية، ومواجهة التصحُّر، وتنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى الإسهام في مشاريع التشجير الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في هذه المبادرة 200 متطوع ومتطوعة من منسوبي البنك ، وبرنامج جودة الحياة، وعدد من طلاب وطالبات جامعة الأميرة نورة، وجامعة المعرفة، ومدارس الغد الأهلية.// انتهى //21:42ت م0183

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